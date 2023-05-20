В Китаї знайшли бронзове деревом віком 3000 років: належало маловідомому народу Шу

Археологи знайшли в ямі жертвоприношень в археологічній пам'ятці бронзового віку Саньсіндуй у провінції Сичуань на південному заході Китаю бронзове дерево культури Шу XII-XI століття до н. е., яке вважалось священним.

Про це пишеThe History Blog.

Дерево чудово збереглось: гілки, квіти, частина стовбура та прикраси сонячного колеса – все у хорошому стані.

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Артефакт реставрували протягом 4 місяців, адже дерево довгий час знаходилось під шаром інших древнощів та слонової кістки.

Сам артефакт викглядає як тринога основа з стволом, який розділений на три рівні з трьома гілками, які загинаються вниз на кожному рівні. На вершинах усіх гілок розпускаються квіти, на них сидять птахи. Також на дереві “росте" 27 плодів. По його стовбуру спускаются рогатий дракон.

Точної інформації про народ Шу та його державу дуже мало, адже письмові докази не збереглись.

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