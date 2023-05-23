У Китаї знайшли місто зі складною системою укріплень віком понад 4000 років: належало невідомій цивілізації

Під час розкопок на ділянці Хоученцзуй у провінції Хух-Хото біля річки Хуанхе археологи натрапили на місто зі складними системами укріплень, яке дозволить пролити світло на досі не вивчену доісторичну цивілізацію. За словами археологів, місто, ймовірно побудував народ, який належав до ранньої цивілізації, яка налічує понад 4000 років.

Про це пише China News.

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Як повідомляє директор Академії культурних реліквій та археології Внутрішньої Монголії Сунь Цзіньсуна, вчені натрапили на оточуючі місто та зовнішні периметри рови під назвою барбакани. Також, вони знайшли міські ворота, стіни та бастіони за допомогою яких велась оборона міста.

"Ми навіть знайшли два підземні тунелі. Один веде від внутрішнього барбакана до зовнішньої частини міста, а інший з'єднаний з ровом. Необхідні подальші дослідження, щоб з'ясувати, для чого вони використовувалися", – сказав Сунь Цзіньсун.

Місто Хоученцзуй було величезним та існувало у період від 4500 до 4200 років тому. Наразі вченим невідомо, якій саме цивілізації воно належало.

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