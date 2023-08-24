У Китаї знайшли кам’яну епітафію впливового чиновника часів династії Сун

Китайські археологи виявили у провінції Хубей на півночі Китаю епітафію, що відноситься до епохи Сун (960-1279 рр.). Ця важлива знахідка була зроблена в селі Дуншан.

Про це пише Сіньхуа.

Епітафія, створена у 1126 році нашої ери, пережила великий часовий проміжок – 896 років. Експерти зазначають, що вона призначена вшановувати пам'ять Мена Сяо, місцевого чиновника.

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Розміри епітафії вражають: її довжина становить 88 см, ширина – 56 см, а товщина – 20 см. Зроблена з блакитного каменю, вона дуже деталізовано вигравірована. Лотоси та інші квіти прикрашають периферійні лінії епітафії. Цей артефакт містить опис життя Мена від його початкової службової кар'єри до самої смерті.

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