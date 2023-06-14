В Китаї знайшли крем для обличчя віком 2700 років: належав чоловікові-аристократу

Під час розкопок на ділянці Люцзява у провінції Шеньсі у могилі китайського дворянина археологи виявили горщик із кремом для обличчя у бронзовій банці віком 2700 років. Схожі глеки часто знаходили у могилах високопосадовців.

Про це пише НВ.

Про те, що чоловік належав до аристократії, свідчив набір похоронної бронзової зброї, а біля узголів'я труни натрапили на бронзовий глек. При його відкритті вчені виявили всередині 6 г жовтувато-білих грудок, які виявились сумішшю карбонату та ліпідів. Аналіз жиру дав можливість зрозуміти, що він належав жуйній тварині, ймовірно, корові.

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Ця знахідка дає можливість зрозуміти роль косметичної індустрії в Китаї. Як виявилось, чоловіки теж активно використовували косметику, хоча історичні записи зазвичай свідчать про використання неї жінками.

Нагадаємо, в Іспанії під час розкопок на місці вежі 14 століття Торре де Мейра, яка була зруйнована в 1476 році під час війни Ірмандіньо, знайшли 15-сантиметровий кам'яний пеніс.

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