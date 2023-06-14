В Китае нашли крем для лица возрастом 2700 лет: принадлежал мужчине-аристократу

Во время раскопок на участке Люцзява в провинции Шэньси в могиле китайского дворянина археологи обнаружили горшок с кремом для лица в бронзовой банке возрастом 2700 лет. Похожие кувшины часто находили в могилах чиновников

Об этом пишет НВ.

О том, что мужчина принадлежал к аристократии, свидетельствовал набор погребального бронзового оружия, а у изголовья гроба наткнулись на бронзовый кувшин. При его открытии ученые обнаружили внутри 6 г желтовато-белых комков, которые оказались смесью карбоната и липидов. Анализ жира дал возможность понять, что он принадлежал жвачному животному, вероятно, корове.

Читайте также: Ученые назвали город, который может утонуть под тяжестью небоскребов

Видео дня

Эта находка позволяет понять роль косметической индустрии в Китае. Как оказалось, мужчины тоже активно использовали косметику, хотя исторические записи обычно свидетельствуют об использовании женщинами.

Напомним, в Испании во время раскопок на месте башни 14 века Торре де Мейра, разрушенной в 1476 году во время войны Ирмандиньо, нашли 15-сантиметровый каменный пенис.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !