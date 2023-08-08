У Китаї знайшли дивний череп, якому сотні тисяч років (фото)

Учені у Китаї знайшли череп, якому 300 тисяч років – він не схожий на жоден з коли-небудь знайдених археологами. Міжнародна група вчених описала стародавню скам’янілість людини в Китаї, яка не належала будь-якому іншому гомініну, знайденим раніше.

Ці рештки не схожі на жоден родовід, який розділився на неандертальців, денисівців, чи представників сучасних людей, що свідчить про те, що нашій поточній версії генеалогічного дерева людини потрібна інша гілка, пишуть науковці у дослідженні, опублікованому в Journal of Human Evolution.

Зазначається, що щелепа, череп і кістки ніг, що належать цій ще "засекреченій людині", позначеній як HLD 6, були знайдені в Хуалундоні у Східній Азії ще 2019 року. З того часу експерти Китайської академії наук (CAS) намагалися зіставити останки з відомим походженням.

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Обличчя гомініна має подібну структуру до обличчя сучасної людської лінії, яка відокремилася від Homo erectus ще 750 000 років тому. Але відсутність підборіддя у людини більше схожа на денисівців – вимерлого виду стародавньої людини в Азії, який відокремився від неандертальців понад 400 000 років тому.

Працюючи разом із дослідниками з китайського Університету Сіань Цзяотун, Університету Йорка Великобританії та Національного дослідницького центру Іспанії з еволюції людини, дослідники з CAS вважають, що вони відкрили абсолютно новий родовід – гібрид між гілкою, яка дала нам сучасну людину, і гілкою, яка дала нам інших стародавніх гомінідів у цьому регіоні, як-от денисівці.

Історично склалося так, що багато скам’янілостей гомінідів з плейстоцену, які були знайдені в Китаї, не вписувалися в жодну лінію. У результаті такі останки часто пояснюють як проміжні варіації на прямому шляху до сучасного людства; як архаїчний приклад Homo sapien, наприклад, або розвиненої форми Homo erectus.

"Але це досить лінійне, спрощене тлумачення є суперечливим і не є широко прийнятим. У той час як Homo erectus існував в Індонезії приблизно до 100 000 років тому, останки, які нещодавно були знайдені в Східному Китаї, мають більшу схожість з іншими, більш сучасними лініями гомінін", – зазначається у публікації.

Раніше дослідження геному останків неандертальців у Європі та Західній Азії виявили докази існування четвертої лінії гомініну, що живе в середньому та пізньому плейстоцені. Але ця зникла група ніколи не була офіційно ідентифікована в літописі скам’янілостей.

Можливо, недавні людські останки, знайдені в Китаї, є відсутнім фрагментом головоломки.

Вчені дослідили, що скам’яніла щелепа та череп належать 12-ти чи 13-річному підлітку, і хоча його обличчя має риси, схожі на сучасну людину, кінцівки, череп і щелепа "здається, відображають більш примітивні риси".

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Автори аналізу зазначають, що мозаїка фізичних особливостей цього стародавнього гомініну підтверджує співіснування трьох ліній в Азії – лінії H.erectus, лінії денисівців та цієї іншої лінії, яка "філогенетично близька" до нас.

Homo sapiens з’явився в Китаї лише близько 120 000 років тому, але здається, що деякі з наших "сучасних" рис існували тут задовго до цього. Можливо, останній спільний предок H. sapiens і неандертальців виник у південно-західній Азії, а пізніше поширився на всі континенти.

Цю теорію тепер потрібно буде підтвердити додатковими археологічними дослідженнями.

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