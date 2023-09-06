У Китаї виявили рештки рептилії, що існувала 250 млн років тому (фото)

У Китаї вчені виявили пастковий посткраніальний скелет броньованої морської рептилії (Prosaurosphargis yingzishanensis). Істота була живою в епоху раннього тріасу, близько 247 мільйонів років тому.

Знахідку зробили у кар'єрі Інцзішань. Про це повідомляє sci.news.

Зазначається, що рептилії вторгалися у морський простір після масового вимирання в кінці пермського періоду. Йдеться про найбільше вимирання в історії Землі.

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Загальна довжина тіла Prosaurosphargis yingzishanensis становила приблизно 1,5 м і була покрита важким шкірним панциром.

Науковці вказали, що тріасові морські рептилії, зокрема, знакові Ichthyosauromorpha і Sauropterygia, а також деякі інші дрібніші і менш відомі групи, швидко досягли високої таксономічної та екологічної різноманітності. Вони відіграли ключову роль у реорганізації морських харчових ланцюгів.

Нагадаємо, в Південній Африці 53-річний сафарі-гід зняв на камеру неймовірні кадри бою між слоном і крокодилом у річці Луангва.

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