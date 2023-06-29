У Китаї представили перший у світі двигун, що працює на аміаку

У Китаї створили двигун внутрішнього згоряння GAC, який працює на аміаку

Китайська компанія Guangzhou Automotive Group (GAC) оголосила про розробку дволітрового двигуна внутрішнього згоряння, який працює на рідкому аміаку. Цей двигун вважається першим у світі двигуном такого типу для легкових автомобілів, повідомляє New Atlas.

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Завдяки використанню аміаку, цей двигун майже не викидає шкідливих речовин в атмосферу. GAC оголосила на нещодавній презентації Tech Day, що вона розробила 2,0-літровий двигун, здатний безпечно та ефективно спалювати рідкий аміак. За даними Bloomberg, GAC заявляє про максимальну вихідну потужність 120 кВт (161 к.с.) і скорочення викидів вуглецю на 90% порівняно зі звичайним паливом.

Аміак вже давно розглядається як екологічно чисте паливо конструкторами. Його планують використовувати у вантажному транспорті, залізничному транспорті, морських суднах та авіації.

Аміак найчастіше використовується як носій водню. Його не потрібно охолоджувати до наднизьких температур або стискати до великих тисків. Водень виділяється з аміаку та використовується у паливних елементах, де бере участь у виробленні електроенергії.

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