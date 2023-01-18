У Китаї розкопали 21 гробницю династії Хань (фото)

Археологи виявили 21 гробницю часів династії Західна Хань (202 р. до н. е. – 9 р. н. е.) під час дослідження комплексу нерухомості в Чанша, провінція Хунань, Китай. З початку розкопок у жовтні в гробницях було виявлено понад 234 групи поховань.

21 гробниця – це невеликі вертикальні ямні гробниці двох типів: опуклі з проходами та прямокутні без проходів. Про це повідомляє The Hisory Blog.

Зазначається, що декілька з них є парними могилами або вишиковані в ряди по три-чотири. Вважається, що парні гробниці, розміщені поруч в одній орієнтації, є похованнями подружжя або родини.

Більшість речей, знайдених у гробницях, являли собою глиняний посуд і кераміку в різних формах. Одна гробниця також містила два шматки залізних виробів і тальковий диск із повітряним змієм і пунктирним колом.

Археологи дійшли висновку, що вони, можливо, належали "королівській родині, похованій разом у стародавньому мавзолеї".

Нагадаємо, що у Великій Британії чоловік випадково знайшов за допомогою металошукача римську золоту сережку. Знахідку оголосили скарбом та планують виставити у музеї Дісса.

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