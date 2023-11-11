У Китаї розкопали залишки найбільшої масової різанини: 41 скелет жінок та дітей (фото)

У Китаї розкопали найкривавіше обезголовлення та полювання за головами в історії Азії доби неоліту, яке сталося 4100 років тому. Загалом було знайдено 41 скелет, усі належали жінкам і дітям.

Археологи знайшли ще чотири черепи, що належали чоловікам, із ями за межами будинку, а також культурні залишки у вигляді глиняного посуду та знарядь із кістки. Про це повідомляє Ancient Origins.

Дослідники виявили, що 32 з 41 обезголовлення відбулися в одній події. Порізи на шийних хребцях п’яти осіб свідчать про те, що їх голови були відрізані від передньої частини шиї.

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Окрім відсутніх голів, на шийних хребцях були виявлені порізи від гострих інструментів, що є переконливим доказом практики обезголовлення. Ймовірно, ці ріжучі знаряддя були інструментами з кістяними рукоятками та кам’яними лезами, що відповідає знахідкам у районі Хунхе.

Полювання за головами була практикою, яка спостерігалася в різних регіонах Азії, зокрема в Південно-Східній Азії та на островах Тихого океану. У цьому контексті полювання на голову часто мотивувалося поєднанням ритуальних, соціальних і територіальних факторів.

Можна припустити, що під час конфлікту плем’я-суперник могло напасти на поселення Хунхе, коли дорослих чоловіків не було. Після нападу зловмисники могли забрати голови жертв як трофеї.

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