В Колумбії знайшли скарби, які належали цивілізації муіска, пов‘язаній з легендою про Ельдорадо

Під час проведення археологічних роботі у Колумбії неподалік Боготи було знайдено вісім глеків з кераміки, всередині яких були металеві фігурки та смарагди. Як зазначають вчені, знахідка датується ерою правління цивілізації муїску (чибча), які проживали у цьому місці 600 років тому.

Про це пише Live Science.

Народ муїску відомий високою майстерністю обробки металів, тому конкістадори вважали, що саме вони побудували овіяне легендами золоте місто Ельдорадо.

Археологи знайшли кілька древніх могил та руїни храму. Також, були виявлені глеки під назвою "офрендатаріос". Можливо, скарби, які знайшли науковці, дійсно мають зв‘язок з міфом про Ельдорадо, адже з ним збігається не лише вік артефактів. Про це говорить метал, з якого зроблені фігурки – чисте золото.

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Також, цивілізація муїску мала традицію – під час проведення важливих церемоній вождя мастили маззю з частинками золота у складі.

"Ця церемонія була одним із мотивів, що лягли в основу міфу про Ельдорадо. Сама вона була описана конкістадорами в їхніх історичних хроніках", – повідомили вчені.

Регіон, у якому проживали муїски був завойований іспанцями між 1537 та 1540 роками. Багато представників цієї цивілізації загинули внаслідок боїв чи через хвороби. Але народність повністю не була знищена – багато їхніх нащадків живуть і нині.

Нагадаємо, вчені знайшли у печерах на півдні Африки найдавніше людське поховання, віком понад 200 тис. років.

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