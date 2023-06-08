В Колумбии обнаружили сокровища, принадлежавшие цивилизации муиска, связанной с легендой об Эльдорадо

Во время проведения археологических работ в Колумбии недалеко от Боготы было найдено восемь кувшинов из керамики, внутри которых были металлические фигурки и изумруды. Как отмечают ученые, находка датируется эрой правления цивилизации муиску (чибча), проживавшими в этом месте 600 лет назад.

Об этом пишет Live Science.

Народ муиску известен высоким мастерством обработки металлов, поэтому конкистадоры считали, что именно они построили овеянный легендами золотой город Эльдорадо.

Археологи обнаружили несколько древних могил и руины храма. Также были обнаружены кувшины под названием "офрендатариос". Возможно, сокровища, которые нашли ученые, действительно связаны с мифом об Эльдорадо, ведь с ним совпадает не только возраст артефактов. Об этом говорит металл, из которого сделаны фигурки – чистое золото.

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Также цивилизация муиска имела традицию – во время проведения важных церемоний вождя смазывали мазью с частицами золота в составе.

"Эта церемония была одним из мотивов, легших в основу мифа об Эльдорадо. Сама она была описана конкистадорами в их исторических хрониках", – сообщили ученые.

Регион, в котором проживали муиски, был завоеван испанцами между 1537 и 1540 годами. Многие представители этой цивилизации погибли в результате боев или из-за болезней. Но народность полностью не была уничтожена – многие их потомки живут и сейчас.

Напомним, ученые нашли в пещерах на юге Африки древнейшее человеческое захоронение, старше 200 тыс. лет.

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