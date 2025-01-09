У команді Трампа розповіли, коли можуть завершити війну в Україні: прогноз спецпредставника

Спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог, призначений Дональдом Трампом після його обрання президентом США, висловив прогноз щодо тривалості пошуків прийнятного рішення для завершення війни в Україні.

Келлог заявив, що знайти таке рішення для президента РФ Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського вдасться у "короткостроковій перспективі". Про це він сказав у середу, 8 січня, в коментарі Fox News.

"Я хотів би поставити мету, як на особистому, так і на професійному рівні, я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів (від дня інавгурації Трампа – ред.)", – зазначив він.

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Келлог підкреслив, що він та Дональд Трамп розуміють важливість обмеженого часу для пошуку необхідного рішення.

Водночас спеціальний представник Трампа окремо зазначив, що майбутній президент США не має наміру йти на значні поступки Кремлю та прагне підтримати суверенітет України.

"Він не намагається щось дати Путіну чи росіянами, він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати (безпеку – ред.). І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно", – наголосив Келлог.

Крім того, Кіт Келлог знову розкритикував чинного президента США Джо Байдена, звинувативши його в тому, що після 2022 року той припинив переговори з Путіним. Він назвав цей крок "найбільшою помилкою". За словами Келлога, Дональд Трамп готовий до діалогу з лідером Кремля.

Нагадаємо, раніше Зеленський прокоментував порядок переговорів щодо припинення війни.

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