В комунальних платіжках українців можуть з'явитися донарахування: за що доведеться переплатити

У червні окремі споживачі можуть виявити у рахунках за холодну воду та водовідведення додаткові нарахування. Хто саме отримає такі "неочікувані" суми – читайте далі.

Так, цього місяця більші рахунки за холодну воду та водовідведення можуть отримати споживачі, які не подають показники лічильників у встановлений термін. Про це попередили у "Київводоканалі", повідомляє "24 Канал".

Якщо не передати фактичні показники лічильника, система автоматично нарахує оплату за середнім споживанням, що може призвести до переплат. Найбільше постраждають ті, хто заощаджує воду, але не подає оновлені дані.

Зауважимо, у разі неподання показників до 30–31 числа місяця, у платіжках можуть з’явитися значно більші суми.

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У столиці та великих містах тарифи на воду залишаються стабільними, тоді як у менших населених пунктах місцева влада має право встановлювати власні розцінки.

Це відображається на загальній сумі у рахунках, тож варто уважно перевіряти платіжки.

Побачили в рахунку "середнє споживання" – негайно передайте фактичні дані з лічильника.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли тарифи на комуналку.

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