У Краснодарському краї прилетіло по місцю, звідки росіяни запускали дрони Shahed (відео)

У Приморську-Ахтарську у Краснодарському краї росії 2 липня стався потужний вибух. Він пролунав поруч з військовим аеродромом.

Як повідомляють російські пабліки, на місці "прильоту" утворилася величезна вирва 10 метрів у діаметрі та близько 4 метрів завглибшки.

Читайте також: Потужний вибух на військовому об'єкті в росії: очевидці кажуть, що "30 людей на частини розірвало"

"Вибух стався за 200 метрів від місцевого аеродрому. Що спричинило вибух — поки що невідомо. Постраждалих та руйнувань немає", – пишуть росіяни.

Зазначається, що жертв та постраждалих внаслідок вибуху в Приморсько-Ахтарську немає. Будинки та інші споруди також не зазнали пошкоджень.

За даними українських телеграм-каналів, "приліт" прийшовся якраз по місцю, звідки росіяни запускали дрони-камікадзе Shahed по Україні.

Нагадаємо, 30 червня в окупованому Бердянську пролунало більш як 10 потужних вибухів. Голосні звуки відчули навіть мешканці навколишніх населених пунктів за десятки кілометрів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!