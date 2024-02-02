У Кривому Розі 'шахед' ударив по електропідстанції, понад 40 тисяч людей залишилися без світла

У ніч на 2 лютого росіяни випустили по Україні 25 БПЛА типу “Shahed-136/131". 11 з 25 повітряних цілей було знешкоджено силами та засобами протиповітряної оборони України. Під атакою ворога опинилися південні та центральні області України.

У НЕК "Укренерго" повідомили, що через російську атаку сталося пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". Зокрема, у місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі.

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Інформацію підтвердив й голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, через російську атаку в області знеструмлено більш ніж 40 тис. абонентів.

"Зокрема, двох шахт. Під землею залишилися понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню", – написав Лисак у соцмережах.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму 31 січня поблизу аеропорту Бельбек пролунали вибухи. Стало відомо, що цей аеродром – місце базування 38-го винищувального авіаполку РФ на літаках Су-30СМ2 та Су-27, але на ньому базується й інші підрозділи тактичної авіації ВКС РФ.

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