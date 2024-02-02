В Кривом Роге 'шахед' ударил по электроподстанции, более 40 тысяч человек остались без света

В ночь на 2 февраля россияне выпустили по Украине 25 БПЛА типа "Shahed-136/131". 11 из 25 воздушных целей были обезврежены силами и средствами противовоздушной обороны Украины. Под атакой врага оказались южные и центральные области Украины.

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В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что из-за российской атаки произошло повреждение на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В частности, в Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители.

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Информацию подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, из-за российской атаки в области обесточено более 40 тыс. абонентов.

"В частности, двух шахт. Под землей осталось более 100 рабочих. Часть из них уже подняли на поверхность", — написал Лысак в соцсетях.

Напомним, во временно оккупированном Крыму 31 января вблизи аэропорта Бельбек раздались взрывы. Стало известно, что аэродром – место базирования 38-го истребительного авиаполка РФ на самолетах Су-30СМ2 и Су-27, но на нем базируется и другие подразделения тактической авиации ВКС РФ.

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