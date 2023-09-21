У Криму бійці СБУ та МВС атакували військовий аеродром 'Саки' дронами та 'Нептуном', росіяни поскаржились на 'найбільшу атаку' (фото, відео)

Уночі 21 вересня в окупованому Криму лунали вибухи. Після "прильотів" було помічено стовп диму поблизу військового аеродрому "Саки".

Місце мешканці у соцмережах повідомляли, що чули звуки вибухів у Євпаторії, біля аеродрому Джанкоя, у Новофедорівці, у Севастополі в районі Козачої та Камишової бухт.

Також повідомлялося про серію сильних вибухів у Севастополі та біля Євпаторії, в районі військового аеродрому Саки.

"ЗСУ масово намагаються атакувати Крим за допомогою безпілотників. Лише за останні 20 хвилин збито як мінімум 7 дронів. Про звуки роботи ППО повідомляють мешканці Євпаторії, Джанкоя, Балаклави, Севастополя, Саки, Новофедорівки та інших міст. За словами місцевих, це наймасовіша атака безпілотників за весь час", – йшлося у повідомленні.

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російське Міноборони повідомило про знищення 19 українських безпілотників над Кримом та Чорним морем.

Як повідомляють наші джерела в правоохоронних органах, цієї ночі бійці МВС ТА СБУ спільно завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки", на якому знаходилося 12 літаків Су-24 і Су-30. Також там було помічено ПЗРК "Панцирь".

На цьому аеродромі розміщувалася й російська база підготовки операторів БПЛА "Mojaher". Ці безпілотники росіяни використовують для координації повітряних атак. Також Mojaher окупанти використовують для ударів.

"Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження ворога використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім - запустили ракети "Нептун"", – зазначило джерело.

Наразі, за даними деяких пропагандистських каналів окупантів, відомо про значні ушкодження військової техніки на аеродромі, вони пишуть також, зо серед російських бойовиків є загиблі (близько 30-40 людей).

Нагадаємо, в Адлерському районі Сочі вночі 20 вересня після низки вибухів спалахнула пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів.

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