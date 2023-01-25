У Криму та Бєлгородській області по телевізору показали звернення Зеленського та роботу ЗСУ (відео)

Сьогодні, 25 січня, жителям тимчасово окупованого Криму та Бєлгородської області росії показали звернення президента України Володимира Зеленського по телебаченню. Перемкнути канал, щоб змінити відео, було неможливо.

Також по телевізору у Криму та Бєлгороді показували кадри зі Збройними силами України. Відео опублікували у мережі місцеві мешканці.

"Жителі Бєлгородської області побачили звернення Зеленського по телевізору. А потім зник сигнал. Влада поки що мовчить", – вказали в одному з Telegram-каналів Бєлгорода.

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Згодом влада Бєлгорода заявила, що сталася несанкціонована заміна телесигналу.

"Відбулася несанкціонована заміна телесигналу з супутника з територією мовлення московського часового поясу, діями оперативних чергових, було здійснено перехід на прийом сигналу з резервного супутника та трансляція телесигналу пішла у штатному режимі. Причини встановлюються", – йдеться у повідомленні.

У мережі також жартують, що хакерська атака на російське телебачення насправді є привітанням Зеленському з днем народження. Деякі кримські канали також анонсують, що на території тимчасово окупованого Криму сьогодні запускатимуть "салюти".

Уточнюється, що в окупованих Севастополі та Сімферополі відео з українським президентом та військовими крутили по телевізору на каналі ТНТ.

Нагадаємо, що це не перший зламування хакерів російського телебачення.

20 серпня також було зламано телебачення окупованого Криму. Зокрема в його ефірі показали звернення Володимира Зеленського, кадри з українського Севастополя, запуск повітряних кульок з прапором кримських татар та український прапор на кримській горі Ай-Петрі.

У День Незалежності України, 24 серпня, хакери нагадали про себе через динаміки камер відеоспостереження у різних містах росії, а також на окупованих територіях.

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