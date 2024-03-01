У Криму пролунала серія гучних вибухів: перекрито Кримський міст

На території тимчасово окупованого Криму пролунала серія потужних вибухів, у п'ятницю, 1 березня.Вибухи було чути у західній частині півострова, зокрема, в районі Севастополя та Євпаторії. Крім того, відомо, що росіяни перекрили Кримський міст.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Росіяни стверджують, що по окупованому Криму було завдано ракетного удару. Ракети нібито були збиті протиповітряною обороною. Крім того, рашисти підняли в небо авіацію - в районі від Севастополя до Сімферополя кружляють ворожі бойові літаки.

При цьому місцеві пабліки повідомляють щонайменше про один приліт – по військовій базі у селищі Гвардійське.

Нагадаємо, ще два винищувачі Су-34 "приземлили" на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

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