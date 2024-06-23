В Криму пролунали вибухи, над Севастополем хмара диму: у росіян істерика через неоголошену тривогу (фото, відео)
В окупованому Криму вдень, 23 червня, пролунала низка вибухів. Повітряну тривогу на півострові не оголошували.
Місцеві пабліки повідомили, що вибухи лунали в Севастополі, Євпаторії, Саках, Бахчисараї. Зокрема, одну з цілей російська ППО збила над центральним районом Севастополя – між центром міста та Стрілецькою бухтою. З місця "прильоту" видніється стовп диму.
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Телеграм-канал Кримський вітер пише, що з аеродрому Бельбек о 13.03 почали піднімати винищувачі. Ймовірно, очікують на ще один удар.
Також у Севастополі помітили карети "швидкої допомоги", що мчали до місця "прильоту". "Вже 15 швидких приїхало до Учкуївки, у тому числі й з військовими чорними номерами", – повідомили місцеві.
Місцеві мешканці пишуть у пабліках, що не чули сигналів повітряної тривоги. Вони звинувачують місцеву окупаційну владу, що їх не попередили про обстріл.
Окупанти не попередили місцевих про можливу ракетну атаку на Крим:
Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв заявив, що "відбиття ракетної атаки завершено".
За його інформацією, 5 повітряних цілей знищено в небі над акваторією. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні.
"На території одного із ТСН на Північній стороні внаслідок падіння осколків ракети невелике займання житлового будинку. У районі пансіонату "Лазур" горить ліс близько 150 к. м.. Пожежні розрахунки виїхали на місце", – написав він у Телеграм-каналі.
За даними Развожаєва, унаслідок ракетної атаки поранення отримали 22 особи.
Нагадаємо, на росії знищено склад "шахедів" та ліквідовано інструкторів з використання БПЛА.
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