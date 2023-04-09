У травні частина пенсіонерів не отримає виплати: у чому причина

В Україні кожного року ветерани війни та жертви нацистських переслідувань отримували виплати у травні. Втім, цього року такі громадяни не отримають разову допомогу.

Відповідне рішення хоче ухвалити Верховна Рада. Про це повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що виплати хочуть перенести до Дня незалежності України – 24 серпня.

"Щороку до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України", – йдеться в порівняльній таблиці документа.

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Яким саме буде обсяг разової допомоги не відомо, однак точну суму, ймовірно, озвучать ближче до безпосередньої дати. Уточнюється, що у 2022 році ветерани війни та жертви нацистських переслідувань отримали допомогу обсягом:

інваліди 1 групи внаслідок війни – 4421 грн;

інваліди 2 групи – 3906 грн;

інваліди 3 групи – 3391 грн;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4421 грн;

учасники бойових дій – 1491 грн;

члени сімей загиблих – 966 грн;

учасники війни – 612 грн.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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