У травні очікується кілька сильних магнітних бур: коли саме

Магнітні бурі у травні 2023 - графік магнітних бур у травні та як покращити здоров'я

У травні Землю накриють магнітні бурі середньої та сильної потужності, які триватимуть кілька днів. В такі періоди люди скаржаться на погіршення самопочуття.

Цікаво, що дехто навіть не відчуває вплив метеоударів, хтось має пригнічений настрій, інші люди – мають серйозні мігрені, болі в суглобах, загострення хронічних хвороб тощо.

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Варто завчасно піклуватися про свій стан, тому варто знати наступні небезпечні дати у травні:

11-17 травня – сильна магнітна буря;

20-25 – середньої потужності;

28 травня – потужна магнітна буря.

Цей календар опублікував Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Як пережити магнітні бурі та захистити здоров’я

У небезпечні дні треба дотримуватися простих рекомендацій:

Правильно харчуватися, обмежте жирну їжу та займатися фізичною активністю, робити зарядку, гуляти пішки на свіжому повітрі.

Добре висипатися та достатньо відпочивати.

Вживати більше чистої води, а каву краще замінити на трав'яний чай. Відмовтеся від алкогольних напоїв.

Уникайте стресу, занадто емоційних та тривожних подій.

Перевірте вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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