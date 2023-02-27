У березні частина українців залишиться без доплат до пенсій: кого це стосується

Вже з 1 березня в Україні стартує індексація пенсійних виплат. Окремі категорії громадян почнуть отримувати більше грошей.

Проте, є категорії громадян, кому не варто розраховувати на збільшення пенсійних виплат. Які саме українців залишаться без доплат, повідомило видання "На пенсії".

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За даними видання, масштабна індексація торкнеться понад 10 млн пенсіонерів. Що стосується надбавок, поки ці доплати індексувати не планують.

"Вони зберігаються у попередніх розмірах та встановлюються за умови, що пенсія не перевищує 10 345,35 гривні", – йдеться у повідомленні.

Тож пенсіонери віком 70-74 років отримають до пенсій лише 300 гривень, віком 75-79 років – 456 гривень, а ті, кому за 80 років – 579 гривень.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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