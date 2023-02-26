У березні для трьох знаків зодіаку починається щасливий період

Березень обіцяє бути особливо сприятливим для трьох знаків зодіаку. Енергія Сатурна в Рибах і Плутона у Водолії обіцяє їм удачу і хороші новини.

У коханні, дружбі чи на роботі, три знаки почнуть весняний сезон з більшою стабільністю, гнучкістю та кращими рішеннями. Астрологи назвали щасливчиків.

Телець

На роботі він нарешті зможе скористатися певними перевагами і отримати довгоочікувану надбавку до зарплати. Начальство оцінить його зусилля та заохочуватиме роботу протягом цього місяця. Цей період дозволить Тельцям розставити пріоритети, досягти поставлених цілей і реалізувати деякі свої мрії.

Телець також може побалувати себе, використавши свої заощадження або скориставшись додатковим грошовим потоком. Але це не вплине на його фінансовий баланс. Крім того, Телець буде в товариському і грайливому настрої, що допоможе їм налагодити нові дружні узи.

Терези

Цей знак матиме всі карти на руках для досягнення своїх цілей. Він також може розраховувати на добру енергію планет, щоб піднятися по професійних сходах і отримати важливі бонуси. Якщо він шукає роботу, він нарешті може отримати Грааль, а саме роботу своєї мрії. Крім того, цей знак буде спокушати новими враженнями.

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Терези будуть відчувати велике задоволення щодня і не соромитимуться ділитися своїми оригінальними ідеями. Знак також зможе управляти своїми витратами, роблячи водночас певні заощадження. Він зможе перезапустити свою діяльність і надати їй більшої послідовності.

Риби

Риби зможуть відкрити нову главу свого життя і здійснити великі справи. Успіх буде як в професійному, так і в особистому плані. Цей знак буде більш рішучим і дисциплінованим на роботі, виконувати свої щоденні завдання. Він також стане більш свідомим і наважиться піти на певний ризик, щоб вийти із зони комфорту.

Він також не повинен ставити занадто високі цілі і мати непропорційні вимоги. Для досягнення успіху буде достатньо простих дій. У любовному плані у Риб з'явиться можливість розкрити нову грань своєї особистості. Вони проявлять сміливість і без вагань зроблять важливий крок у відносинах.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, що буде з кар'єрою у 2023 році у першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та другої, від Терезів до Риб.

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