У березні удача нарешті посміхнеться цим знакам зодіаку

Життя трьох знаків зодіаку буде просякнуте удачею. Для одних вона набуде форми в переносному значенні, для інших у буквальному значенні.

Благодійна аура Сатурна конкретизує бажання, а завдяки орієнтації Плутона у Водолії слід очікувати перетворень. Астрологи прогнозують цікавий енергетичний альянс, який міг би дозволити живити надію на краще життя.

Лев

Удача Левів знайде своє походження в усвідомленні порятунку. Вони нарешті зрозуміють, що не повинні обмежуватися лише зміною ситуації, яка обіцяє бути незворотною. Це просто не їхній стиль! Замість цього вони просто змінять своє ставлення до різних проблем свого життя. Коли цей стан розуму встановлено, все стає ясним, прозорішим, а поле можливостей розкривається щедро.

Нарешті вони розуміють, що ключ до змін, які вони завжди хотіли встановити, лежить у них самих, у їхній автентичності. Вони готові взяти справу у свої руки, але спочатку дозволяють собі взяти заслужену перерву. Ви повинні знайти час, щоб підвести підсумки життя, розслабитися перед тим, як зробити сенсаційний вихід.

Діва

Діви нарешті зможуть визначити, що для них є пріоритетним. Бути в змозі визначити, що є важливим у їхньому житті, означає втекти від хаосу, який є результатом невизначеності, яка штовхає нас до того, що ми більше не знаємо, куди звернутися. Але в березні Дівам не може бути й мови про те, щоб тинятися без мети і звинувачувати себе в цьому.

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Тепер, коли все проясниться, вони нарешті зможуть вирішити одну за одною всі турботи, які вони так довго залишали невирішеними. Це вирішальна фаза, яка відкриває бал перед початком ланцюжка щасливих подій у березні. Вони нарешті розважатимуться так, як вважають за потрібне, і оточать себе людьми, яких вони люблять, у радості та доброзичливості.

Риби

У березні настане час для Риб зробити об’єднавчі кроки для досягнення своїх мрій і здійснення найзаповітніших бажань. Березень нарешті стане часом, коли вони зможуть відчути радість внутрішнього спокою. Але це також означає, що вони повинні знати, як примиритися зі своїми недоліками.

Щоб прийняти майбутні можливості так, як їм належить, Риби повинні мати можливість використовувати сильні сторони та усвідомити свою цінність. Настав час знайти душевний спокій. Космос обов’язково доповнить таке ставлення стимулюючими можливостями.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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