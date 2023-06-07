В Мексиці знайшли каное народу майя віком 1000 років

Археологи знайшли каное народу майя в хорошому стані віком 1000 років у прісноводній водоймі на півночі Юкатану під час розкопок поблизу Чичен-Іци – культурного центру майя. Розкопки проводились через будівництво нової залізничної лінії "Потяг майя"

Про це пише ВВС.

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Представники Національного інституту антропології та історії Мексики повідомили, що довжина каное складає 1,6 м, а ширина – 80 сантиметрів. Можливо його використовували в якості посудини для води чи під час церемоній.

Каное створене у період між 830 до 950 p. н.е., точний його вік встановлять науковці. Для цього вони створять 3D-модель, яка також прискорить процес вивчення знахідки.

Нагадаємо, в горах Іспанії виявили наскельні малюнки віком 7000 років.

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