У Мексиці виявили залишки 1600-річного поселення з артезіанською свердловиною (фото)

Археологи виявили в 48 км на північний схід від Мехіко, село Теотіуакан. Там були знайдені конструктивні елементи, такі як канали, підлоги, тарани, кам'яні ряди, стовпові отвори та артезіанську свердловину.

Вони також виявили залишки трьох людських поховань, двох дорослих і одного неповнолітнього, які супроводжувалися низкою полірованих ящиків з кільцевою основою. Про це повідомляє Interesting Engineering.

"Завдяки цим новим знахідкам існування села, яке проживало в Теотіуакані в районі Тлателолко, було консолідовано та продемонстровано", – підсумували археологи.

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Відповідно до знайденої кераміки, село Теотіуакан датується 450-650 рр. нашої ери, що відповідає класичному періоду, між фазами Пізнього Ксолальпана (350–550 рр. н. е.) і Метепеку (550–600 рр. н. е.).

Це одне з таких археологічних місць, яке має найдовшу історію досліджень у Мексиці. Значна частина знань про місце, мистецтво та культуру отримана з ацтекських джерел. Місто процвітало між 100 роком до нашої ери та 650 роком нашої ери, задовго до приходу ацтеків у 1400-х роках.

Нагадаємо, у Китаї знайшли дивний череп, якому сотні тисяч років.

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