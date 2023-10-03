У Мексиці виявили скелети мамонтів віком 20 тисяч років

Під час будівництва аеропорту в Мексиці було виявлено понад 200 скелетів мамонтів. На думку фахівців, цим скелетам може бути від 10 до 20 тисяч років.

Про це пише ТСН

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Вважається, що ці мамонти могли опинитися в болотяній пастці, куди їх загнали люди під час полювання. Наразі будівельні роботи призупинено, і розпочато археологічні розкопки, які, як сподіваються експерти, допоможуть розкрити таємницю зникнення цього унікального виду тварин.

Нагадаємо, у Туреччині: археологи розкопали скелет коня з бронзовим вудилом у щелепі.

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