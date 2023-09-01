У Мексиці у храмі ацтеків виявили старовинні кам'яні опудала (фото)

Археологи у Мексиці виявили на колишньому місці ацтеків купу кам’яних предметів. Артефакти лежали всередині кам'яної скрині.

Колекцію кам’яних фігурок із зображенням людей ацтеки, ймовірно, використовували як підношення. Про це повідомляє Live Science.

Зазначається, що 15 об’єктів виявили на місці колишнього храму Темпло Майор, який колись служив храмовим комплексом Теночтітлана, столиці імперії ацтеків. Іспанські війська знищили храм у 1521 році, і зараз на цьому місці розташований кафедральний собор Мехіко.

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Чотирнадцять артефактів зображують чоловіків, а на найменшому з групи зображена жінка. Усі фігурки виконані в стилі Мескала, пов’язаному з ранньою мезоамериканською культурою, яка колись існувала в Герреро, штаті на півдні Мексики.

Окрім статуеток, у скрині були дві сережки у формі гримучої змії, 186 зелених метаморфічних намистин, равлики, мушлі та морські корали.

Нагадаємо, в Перу виявили гробницю священника віком 3000 років.

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