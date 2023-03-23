У Мелітополі підірвали колаборанта, який був "керівником дільничних" – ЗМІ (відео)

У Мелітополі підірвали авто колаборанта Сергія Сковирко, який був головою дільничних поліцейських

У Мелітополі ранок розпочався зі вибуху на вулиці Івана Алєксєєва, поруч із пожежною частиною. Ймовірно, це була саморобна вибухівка. Постраждалий отримав мінно-вибухову травму. За попередніми даними підірвали авто з місцевим колаборантом Сергієм Сковирко.

Читайте також: У Мелітополі пролунав гучний вибух, ймовірно підірвали колаборанта (відео)

Окупаційна адміністрація, як зазвичай, звинувачує українців за цей інцидент, стверджуючи, що мета вибуху – дестабілізувати ситуацію. Вибух називають "терактом", і представник окупантів, Володимир Рогов, твердить, що це був "елемент залякування".

Згідно з інформацією, вибух спричинив пошкодження автомобіля, який належав Сергію Сковирко – колишньому "начальнику дільничних" Мелітополя, який служив у окупаційній адміністрації. Він залишив свій автомобіль біля пожежної частини, щоб запобігти можливому закладенню вибухівки.

Чоловік був доставлений до лікарні з травмами різної важкості, які, за попередньою інформацією, були наслідком мінної атаки, яка пошкодила його ногу. На місце інциденту було викликано місцеву поліцію, яка перекрила дорогу від будівлі Пенсійного фонду до Лікувально-діагностичного центру, що знаходиться на початку вулиці. Також на цій вулиці розташований паспортний стіл.

Раніше у Бєлгородській області на росії перекинулася вантажівка "КамАЗ", всередині якої були російські окупанти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!