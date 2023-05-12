В Мелітополі підірвали так званого в.о. замміністра будівництва Запорізької області
В Мелітополі підірвали так званого в.о. замміністра будівництва Запорізької області
У Мелітополі внаслідок вибуху постраждав так званий виконуючий обов’язки заступника міністра будівництва, архітектури та ЖКГ Запорізької області.
Про це повідомляєТелеграм канал Nexta Live.
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Зараз колаборант знаходиться у лікарні. Окупаційні ЗМІ стверджують, що у сміттєву урну біля його під’їзду поклали саморобний вибуховий пристрій, який спрацював, коли чоловік виходив з будинку.
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