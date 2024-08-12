У Міноборони анонсували електронне направлення на ВЛК: коли запровадять

В Україні ТЦК скеровує військовозобов'язаних та чинних бійців на ВЛК. Міноборони України спільно з МОЗ працюють над запровадженням електронних направлень.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі УП. Найімовірніше в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину.

"Міноборони зараз консультується з Міністерством охорони здоровʼя, як впровадити електронні направлення на ВЛК через "Резерв+" як для військовозобов’язаних, так і для чинних бійців", – пояснила Черногоренко.

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Також Міноборони працює з МОЗ над створенням електронної системи для військових лікарів. У ній відображатиметься вся інформація про лікування бійців.

Черногоренко зазначила, що зараз такі дані можна отримати в центральній базі будь-яких госпіталю або лікарні, якщо зробити запит. На її думку, необхідно створити окрему базу з історіями лікування або реабілітації бійців для зручності роботи військових лікарів і такий механізм планують впровадити до кінця 2024 року.

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