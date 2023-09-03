У Міноборони оновили перелік хвороб для непридатності: кого можуть мобілізувати

В Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490. Вони набули чинності 25 серпня.

Згідно з наказом, за "спірними" статтями придатними визнаватимуть всіх. Раніше винятком були статті 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в, зокрема:

2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в – безсимптомний ВІЛ;

13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в – легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки;

17-в – невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес) при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.

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Окрім цього, обмежено придатні будуть придатними за конкретною військовою спеціальністю. У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю, командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю.

Також наказом послабили вимоги до стану здоров'я для військовослужбовців Десантно-штурмових військ та морської піхоти в особливий період, тобто під час мобілізації та війни. Завдяки новим змінам у вимогах частина військових, які раніше визнавалися непридатними до служби у десанті, тепер будуть придатні до такої служби.

Додамо, наприкінці серпня міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував інформацію, щодо можливої нової хвилі мобілізації. За його словами, критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії зараз немає.

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