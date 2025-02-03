У Міноборони пояснили, як подати запит на проходження медкомісії через Резерв+: детальна інструкція

З 31 січня 2025 року в застосунку "Резерв+" стала доступною функція оформлення електронного направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Водночас паперові варіанти цього документа залишаться чинними.

Новою послугою можуть скористатися військовозобов’язані, які ще не отримували повістку для проходження ВЛК. Для цього достатньо авторизуватися в застосунку та подати запит у кілька кліків. Про це розповіли в Міністерстві оборони України.

Протягом доби після подання запиту користувач отримує сповіщення про направлення. Документ містить реєстраційний номер і дату, адресу медичного закладу для проходження комісії, а також дані керівника територіального центру комплектування (ТЦК), який його підписав. Цього сповіщення достатньо для планування візиту до ВЛК.

Після проходження медогляду його результати автоматично передаються до ТЦК. Там відповідальний працівник вносить дані до реєстру "Оберіг", і військовозобов’язаний отримує оновлений військово-обліковий документ у застосунку.

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Електронне направлення залишається дійсним упродовж 30 днів. Якщо за цей період ВЛК не буде пройдена, запит доведеться подати повторно.

Як отримати направлення на ВЛК онлайн. Джерело: Міноборони Як отримати направлення на ВЛК онлайн. Джерело: Міноборони

Як отримати направлення на ВЛК онлайн. Джерело: Міноборони Як отримати направлення на ВЛК онлайн. Джерело: Міноборони

Як отримати направлення на ВЛК онлайн. Джерело: Міноборони Як отримати направлення на ВЛК онлайн. Джерело: Міноборони

Як отримати направлення на ВЛК онлайн. Джерело: Міноборони Як отримати направлення на ВЛК онлайн. Джерело: Міноборони

Як отримати направлення на ВЛК онлайн. Джерело: Міноборони Як отримати направлення на ВЛК онлайн. Джерело: Міноборони

Повістки на проходження ВЛК залишаються в паперовому форматі й надсилатимуться поштою. У Міноборони пояснюють це тим, що електронне направлення можуть оформити лише самі військовозобов’язані, а не працівники ТЦК.

Рішення ВЛК про придатність до служби дійсне протягом одного року, після чого інформацію потрібно оновлювати. У разі отримання повістки для проходження ВЛК військовозобов’язаний має з’явитися до місцевого ТЦК. Однак у майбутньому в "Резерв+" планується додати функцію електронного направлення і для цієї категорії громадян.

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