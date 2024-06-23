У Міноборони пояснили, чи можуть українці оформити відстрочку від призову онлайн

В Україні низка військовозобов'язаних має право на отримання відстрочки. Зокрема, люди з інвалідністю та багатодітні батьки.

Міністерство оборони наразі працює над тим, аби військовозобов'язані отримали можливість оформлювати відстрочку онлайн. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю NV.

За її словами, відомство налагодило взаємодії з вісьмома державними реєстрами, щоб автоматично зберігати інформацію про військовозобов'язаних. У планах Міноборони налагодити взаємодію з іншими базами даних.

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"В деяких кейсах відстрочка має надаватись автоматично, без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей. Адже ці дані вже є у держави в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв’язки, зв’язок між батьком, матір'ю і дітьми є в Державному реєстрі актів цивільного стану. І вже зараз в нас з цим реєстром є взаємодія", – зазначила Черногоренко.

Вона додала, що Міноборони працює над тим, аби "Резерв+" став цифровим аналогом ТЦК. У такому випадку, всі сервіси, які можна автоматизувати, не забиратимуть час і ресурси українців.

"У нас зараз достатньо щільне навантаження на команду. Ми запустили військово-обліковий документ. Зараз займаємося тим, що технічно підтримуємо всі ці кейси. Я думаю, що протягом літа ми вже зможемо випробувати цю взаємодію", – підсумувала Черногоренко.

Нагадаємо, ми повідомляли, у яких випадках ТЦК можуть повторно направити повістку.

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