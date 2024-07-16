У Міноборони планують спростити надання відстрочки певним громадянам: про кого мова

В Україні триває мобілізація, яка передбачає можливість оформлення відстрочки для певних категорій громадян. Однак у Міноборони планують спрости надання відстрочки двом групам.

Йдеться про студентів денної форми навчання та багатодітних батьків. Після ухвалення змін, їм вже не потрібно буде ходити в ТЦК та СП для її оформлення, розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Наразі студенти денної форми та батьки, в яких є троє і більше дітей, мають писати в ТЦК та СП заяву на відстрочку та надавати підтверджувальні документи.

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"Я хочу зробити відстрочку автоматичну. Якщо це, наприклад, денна форма навчання або троє дітей – багатодітна сім’я, щоб це не була необхідність писати заяву (прохання на відстрочку), а щоб було просто – скинути запит через "Резерв+", ми сходили в Державний реєстр актів цивільного стану, забрали дані про людей за згоди людей-користувачів, склали в "Оберіг" і автоматично дали відстрочку. І тільки якщо людина не хоче цю відстрочку, вона має можливість піти написати заяву і відмовитись. Тобто зробити навпаки – перевернути цю "шахівницю", – вказала вона.

Черногоренко додала, що наразі монопольне право вносити дані в "Оберіг" має тільки працівник ТЦК (через ЦНАП це зробити не можна).

"Зокрема, щодо кейсу студентів денної форми, зараз перебудовуємо роботу, щоб працівник ТЦК та СП і без відома людини міг запросити дані в реєстрі Міносвіти і надати їй відстрочку. Це буде потребувати певних зміни нормативно-правових актів. Але ми це зробимо, думаю, до кінця літа", – пояснила вона.

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