У Міноборони посилять контроль над військовозобов'язаними чоловіками, щоб боротись з ухилянтами

Міноборони України посилить контроль над українцями, щоб уникнути ухилення від мобілізації

Україна вживає заходів для посилення контролю за військовозобов'язаними, з метою запобігання випадкам ухилення від мобілізації.

Про це заявила заступниця міністра оборони України, Наталія Калмикова, під час участі в національному телемарафоні, пише "Главком".

Читайте також: У ТЦК пояснили, кому варто чекати мобілізації

В її виступі, Калмикова наголосила, що вибір призвати себе до військкомату є питанням цінностей та усвідомлення того, що кожен громадянин зобов'язаний захищати свою країну. Важливо відзначити, що навіть якщо особа не зареєстрована як військовозобов'язана, держава все одно може встановити її наявність.

"Краще прийти самостійно та обрати підрозділ, в якому бажаєте служити й мобілізуватися. Це можливо здійснити. Це є найкращим способом", – підкреслила заступниця міністра.

Крім того, Наталія Калмикова відзначила, що вже розроблені пропозиції щодо внесення змін до законопроєкту, пов'язаних з обліком військовозобов'язаних.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!