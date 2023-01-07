У Мінсоці повідомили, як будуть перевіряти переселенців, що отримують виплати

В Україні влада вибірково перевірятиме внутрішніх переселенців, яким виплачується допомога від держави. У разі виявлення порушень ВПО можуть втратити можливість отримувати виплати.

Заступник голови Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко пояснив, як проводитимуть перевірки внутрішньо переміщених осіб та кого позбавлять виплат у 2023 році. Його слова наводить пресслужба Мінсоцу.

Музиченко стверджує, що перевірятимуть фактичні місця ВПО, проте у виняткових випадках. "Такі перевірки будуть сфокусовані на те, щоб перевірити дані, які надходять від правоохоронних органів, або від органів соціального захисту населення, або від органів місцевого самоврядування у разі, якщо будуть підстави вважати, що людина не проживає за місцем проживання, яке вона вказала при реєстрації ВПО", – сказав він.

Представник Мінсоцу нагадав про автоматичне продовження виплат для переселенців з 1 січня 2023 року. Він зауважив, що ВПО не потрібно знову подавати заяви на виплати.

У відомстві нагадали, що під час опалювального періоду розміри компенсацій за прихисток внутрішньо переміщених осіб складають 30 грн за одну людину кожного дня.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики повідомили, що проводитимуть перевірки ВПО. У випадку виявлення порушень, українців позбавлятимуть грошових виплат.

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