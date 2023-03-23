У Мінсоцполітики пояснили, чи підвищать пенсійний вік в Україні

В Україні вихід на пенсію залежить від кількості страхового стажу. У 2023 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 30 років стажу.

Втім, чимало громадян переймаються через можливість підвищення пенсійного віку. Перша заступниця глави Мінсоцполітики Дарія Марчак в ефірі телемарафону прокоментувала це запитання.

За її словами, наразі уряд не планує підвищення пенсійного віку в Україні. Втім, до 2028 року зростатиме необхідна мінімальна кількість страхового стажу.

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Також Марчак повідомила про індексацію пенсій з 1 квітня та 1 липня.

"Ні, це питання не розглядається. Власне індексація не має ризиків, вона вже відбулася як факт. 1 квітня відбудеться щорічний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, а з 1 липня будуть індексовані пенсії для тих осіб, які були державними службовцями або співробітниками місцевих органів влади, науковцями та для деяких інших категорій громадян", – зазначила представниця Мінсоцполітики.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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