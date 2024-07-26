У Мінцифри заявили, що для бронювання від мобілізації не потрібно проходити ВЛК

В Україні низка громадян може отримати бронювання від мобілізації. Зокрема, це можна зробити через застосунок Дія.

Для бронювання від мобілізації не потрібно проходити військово-лікарську комісію. Про це сказала заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач в ефірі телемарафону.

"Стосовно ВЛК, то згідно з чинним законодавством заброньованим не потрібно проходити ВЛК. Такі норми законодавства вже вступили в силу", – сказала вона.

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Ткач додала, що для подачі документів на бронювання також не потрібно проходити ВЛК. Вона зазначила, що списки на бронювання співробітників, які подані керівником підприємства через Дію, опрацьовуються швидко.

Результати бронювання можна побачити в середньому вже за 15 хвилин після подання заявки. По кожному співробітнику висвічується статус – або заброньовано, або ні. Якщо статус "Ні", то вказується чітка причина, чому не вдалося забронювати.

Нагадаємо, раніше депутат назвав число військовозобов'язаних, які не оновили свої дані.

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