У МОЗ дали поради, як брудну воду зробити придатною для пиття

Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС проблеми з питною водою виникли у підтоплених населених пунктах. Оскільки на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних речовин, вони могли потрапити до колодязів, скважин та водойм, які забезпечували населення питною водою.

У Міністерстві охорони здоров'я зауважують, у криницях та відкритих водоймах на підтоплених територіях можуть опинитися хімікати, збудники інфекційних хвороб з кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ тощо.

Фахівці радять мешканцям небезпечних територій вживати лише бутильовану або привізну воду.

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"Воду для приготування їжі та господарських потреб беріть тільки з перевірених джерел. Річка чи криниця у дворі – більше не є перевіреними джерелами води. Як і водопровід, призначений для технічних цілей", – додали у МОЗ.

Аби не підхопити інфекцій, потрібно кип'ятити або дезінфікувати воду для пиття, миття фруктів, ягід, чи для приготування їжі, навіть для миття посуду. Однак кип’ятіння не позбавляє воду хімічного забруднення.

У МОЗ дали рекомендації, як забруднену воду перетворити на питну.

Процідіть зібрану воду через кілька шарів марлі, або тканини. Дайте воді відстоятися від 24 до 48 годин. Вона має бути в чистій та закритій місткості. Дочекайтеся, поки утвориться осад. Відфільтруйте воду. Продезінфікуйте воду (можна прокип'ятити її протягом щонайменше 5 хвилин). Ці способи позбавлять воду від шкідників, однак не зможуть очистити від хімічного забруднення. Якщо ви не маєте спеціального фільтра, його можна створити самостійно. Переріжте дволітрову пластикову пляшку навпіл, верхню частину поставте у нижню горлечком донизу. Змішайте гравій, пісок та деревне активоване вугілля й засипте у пляшку. Налийте зверху воду та дочекайтеся, поки вона пройде через ці шари й стече на дно пляшки.

У МОЗ також порадили наступні заходи безпеки:

Відмовтеся від продуктів, які були підтоплені водою (навіть від консервації).

Піддавайте всі продукти термічній обробці (варіння, смаження, запікання).

Ретельно мийте руки з милом.

Не використовуйте одяг, який був забруднений під час підтоплення, без попереднього прання та дезінфекції.

"У наступні 3-5 днів на Херсонщині та підтоплених районах на Запоріжжі через стрімке падіння рівня води спостерігатиметься мор риби. Збирати таку рибу і вживати категорично заборонено, оскільки є ризик захворювання на ботулізм", – додали у відомстві.

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