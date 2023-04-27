У світі вперше народилися діти, зачаті за допомогою робота

Фахівці стартапу Overture Life з Барселони створили робота для ін'єкції сперми. Він зміг автоматизувати процес екстракорпорального запліднення, завдяки чому цього року народилися перші діти.

У ході процедури використовувалися донорські яйцеклітини, які після запліднення імплантували у матки пацієнток. Як наслідок, у жінок народилися двоє здорових дівчаток, пише видання MIT Technology Review.

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Зазначається, що при розробці робота інженери застосували вібруючу голку – вона проколює яйцеклітину і відкладає в неї сперматозоїд. Технологія виявилася настільки простою, що нею за допомогою контролера Sony PlayStation зміг скористатися навіть інженер, який не має досвіду в медицині безпліддя (дослідження описано детально тут).

Видання зазначає, що автоматизація та робототехніка можуть зробити процедуру ЕКО ефективнішою та дешевшою, а також знизити навантаження на фахівців. Останнім це дозволить зосередитись на інших аспектах лікування та надати більш персоналізований підхід до пацієнта.

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