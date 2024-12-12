У Москві ліквідували розробника ракет Х-59/Х-69, які запускають по Україні - джерела

У Москві було ліквідовано Михайла Шатського, заступника генерального конструктора та керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс". Шатський відповідав за модернізацію крилатих ракет Х-59 до рівня Х-69 та впровадження нових безпілотних літальних апаратів у рамках розробок КБ "Марс".

Також він займався розробкою систем управління космічними апаратами, застосовуючи теорію нейронних мереж для прогнозування надійності їхніх бортових систем. Про це повідомляють Суспільне, РБК-Україна та Бабель із посиланням на власні джерела.

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Першим про смерть Шатського повідомив російський журналіст Олександр Невзоров, який припустив, що за операцією стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Офіційних коментарів від російської влади щодо цього інциденту наразі немає.

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