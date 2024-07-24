У Москві підірвали авто заступника начальника центру супутникового зв'язку ЗС РФ - росЗМІ

На півночі Москви стався вибух в Toyota Land Cruiser, який належить заступнику начальника ПДРЦ в/ч 33790 у Підмосков'ї Андрію Торгашову. Вибух стався на парковці на вулиці Синявинській.

Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема Telegram-канал Astra.

Зазначається, що Торгашову відірвало ноги. Як повідомляють мешканці будинку, у дворі якого стався вибух, у машині нібито було встановлено газове обладнання. Однак підтверджень цієї інформації немає. Розглядають також версію зі встановленням вибухового пристрою.

Причиною вибуху автомобіля заступника начальника передавального радіоцентру військової частини супутникового зв'язку стала детонація вибухового пристрою, встановленого в ньому, повідомляє ТАСС із посиланням на МВС.

"У момент, коли військовий сідав в автомобіль, спрацював вибуховий пристрій. За даними очевидців, Торгашову відірвало ноги. Також поранено жінку. Попередньо, це дружина військового Майя", - йдеться в дописі.

Весь район біля будинку на Синявинській вулиці в Москві, де вранці стався вибух, перекрили. Також не працював громадський транспорт, зараз рух відкрили, повідомляють місцеві жителі.

У СК РФ повідомили про порушення кримінальної справи.

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