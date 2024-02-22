У НАТО сказали, чи зможе Україна використати F-16 для ударів по території росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна після отримання винищувачів F-16 від союзників матиме право завдавати ударів по військових цілях в росії і за межами країни.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Столтенберг зазначив, що неможливо сказати, коли саме Україна зможе розмістити F-16, але країни-союзники прагнуть, щоб це сталося якомога швидше.

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За його словами, ефект від отримання F-16 буде сильнішим, якщо пілоти, екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал будуть добре навчені.

"Тож я думаю, що ми повинні слухати військових експертів, коли будемо готові або коли союзники будуть готові розпочати надсилання та доставку F-16. Чим швидше, тим краще", - пояснив генсек НАТО.

Столтенберг додав, що кожен союзник сам вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, адже різні країни мають різну політику.

Водночас він наголосив, що росія веде проти України загарбницьку війну, і Київ має право на самооборону, включаючи завдання ударів по законних російських військових цілях за межами країни.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року у мережі з'явилося фото з F-16, на якому можна помітити українські тризуби.

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