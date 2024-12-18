У Національному центрі ядерних досліджень Польщі стався вибух: чи існує радіаційна загроза (відео)

На території Національного центру ядерних досліджень в Отвоцку під Варшавою сталася пожежа, внаслідок якої постраждало двоє людей. Інцидент стався в середу перед обідом. Причиною пожежі став вибух газу в лабораторії, орендованій сторонньою компанією.

Вогонь вдалося швидко локалізувати та ліквідувати завдяки злагодженій роботі 40 пожежників. Пожежа не спричинила серйозної загрози для дослідницького реактора MARIA, оскільки відбулася на значній відстані від нього.

Крім того, влада запевняє, що немає радіологічного ризику для навколишнього середовища та людей, пише Rmf24.

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Під час вибуху газу та подальшої пожежі постраждали двоє працівників. Відомо, що їх стан не є критичним, але деталі щодо їхніх травм поки що не розголошуються.

Вибух і пожежа у Національному центрі ядерних досліджень Польщі. Джерело: Скриншот з відео Вибух і пожежа у Національному центрі ядерних досліджень Польщі. Джерело: Скриншот з відео

Вибух і пожежа у Національному центрі ядерних досліджень Польщі. Джерело: Скриншот з відео Вибух і пожежа у Національному центрі ядерних досліджень Польщі. Джерело: Скриншот з відео

Національний центр ядерних досліджень (NCBJ) є одним з провідних наукових інститутів Польщі. Окрім реактора MARIA, який є єдиним ядерним дослідницьким реактором у країні, NCBJ займається різноманітними дослідженнями в галузі ядерної фізики та технологій. Інститут також має науково-технологічний парк "Świerk", що є важливою частиною його структури.

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