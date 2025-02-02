В НБУ спрогнозували, коли в Україні зростуть тарифи на комунальні послуги

Протягом 2025 року тарифи на комунальні послуги залишатимуться стабільними, проте з 2026 року можливе поступове їхнє коригування до економічно обґрунтованого рівня.Згідно з прогнозом, у 2025 році вартість газу, опалення та гарячого водопостачання не зміниться.

Водночас складна ситуація в енергетиці та державному бюджеті може вплинути на перегляд тарифів у наступні роки. Такий прогноз зробили в НБУ.

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З 2026 року ймовірно розпочнеться поступове підвищення цін, щоб привести їх у відповідність до економічних реалій.

У НБУ зазначили, що тривале стримування тарифів допомагає контролювати рівень інфляції, але водночас сприяє накопиченню фінансових проблем у державних енергетичних компаніях. Це може створювати додаткові загрози для залучення інвестицій у галузь та підвищувати ризики нестабільності на енергетичному ринку. У такому випадку ціновий тиск лише зміститься на наступні періоди, що може призвести до ще більшого економічного навантаження в майбутньому.

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