У 'Нафтогазі' розповіли про зміни в рахунках українців у 2023 році: що відомо

У "Нафтогазі" попередили українців про імовірні зміни, які стосуються паперових рахунків. Зокрема, клієнти компанії можуть відмовитися від паперових квитанцій.

Зробити це можна у чат-ботах GASUA. Тим, хто не відмовиться від паперових рахунків, вони приходитимуть надалі, пише Znaj.ua.

Зазначається, що для скасування отримання паперових квитанцій потрібно:

у Telegram чи Вайбер запустити чат-бот GASUA;

відкрити розділ "Мій рахунок";

далі вибрати пункт "Отримувати рахунки онлайн".

Окрім цього клієнти "Нафтогазу" можуть відмовитися від платіжок у паперовому вигляді зателефонувавши на короткий номер "104".

Уточнюється, що для перевірки нарахувань можна написати у будь-який месенджер "Нафтогазу" в особисті повідомлення. Там клієнту потрібно буде вказати:

номер особового рахунку;

ПІБ;

нарахування, з яким не погоджуєтесь.

Газопостачальна компанія нагадала про своєчасну оплату за блакитне паливо, у разі своєчасної оплати до 15 числа кожного місяця можна отримувати знижку в один відсоток. Тобто 16 числа знижки вже не буде. Знижку можна використати в наступному платежі.

Нагадаємо, що українці можуть претендувати на перерахунок суми у платіжках за комунальні послуги. Проте ця послуга стосується лише тих, у кого не встановлено лічильники або ж комунальні послуги надано низької якості.

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