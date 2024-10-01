У деяких областях України вже випав перший сніг: чи накриє зимова хуртовина всю країну вже у жовтні

У понеділок, 30 вересня, на високогір'ї Карпат випав перший сніг. Вранці температура повітря опустилася до 5 градусів морозу.

Цю інформацію надало Чорногірське гірське пошуково-рятувальне відділення. Щодо того, чи покриє Україну сніг у жовтні, висловив думку синоптик Ігор Кібальчич, пише 24 канал.

Сніг у жовтні

За прогнозом синоптика, у жовтні очікується, що наприкінці першої декади відбудеться принаймні одне істотне похолодання. Однак синоптик зазначає, що воно не вплине суттєво на середню місячну температуру, яка має бути на 1-2,5 градуса вищою за кліматичну норму.

Найбільш теплим жовтень, ймовірно, буде на південно-сході України та в окупованому Криму.

Кібальчич також вказав, що загальна кількість опадів очікується в межах норми, але на Заході та Півдні вони можуть перевищувати норму на 20-70%. Основна частина дощів прогнозується на другу половину місяця.

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У третій декаді можливий перший сніг, особливо в передгір'ях і на Поліссі, проте ймовірність утворення снігового покриву, хоч і короткочасного, залишається низькою, – підкреслив синоптик.

Крім того, він зазначив, що в північно-східній частині до середини жовтня зберігатиметься критична ситуація з посухою, яка в деяких районах досягла рекордних показників.

"Навіть короткочасні дощі під час холодного фронту не зможуть суттєво поліпшити ситуацію з накопиченим дефіцитом вологи в ґрунті", – додав Кібальчич.

Метеоролог також прогнозує, що з 5-6 жовтня погодні умови в Україні зазнають істотних змін. Очікується різке похолодання, пов'язане з вторгненням арктичних повітряних мас на східній периферії антициклону.

Похолодання супроводжуватиметься дощами, посиленням північно-західного вітру та коливаннями атмосферного тиску. В результаті температура знизиться на 7-13 градусів.

"Ці зміни в синоптичних умовах стануть вирішальними і позначать початок метеорологічної осені в нашій країні. Перші заморозки, як на поверхні ґрунту, так і в повітрі, очікуються приблизно в період з 7 по 10 жовтня", – зазначив Ігор Кібальчич.

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